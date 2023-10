Polizeieinsatz auf Erfurter Anger: Zwei Menschen verletzt!

Erfurt - In der Erfurt Innenstadt ist es am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung auf dem Anger.

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei mitteilte, waren fünf Personen in die Auseinandersetzung involviert.

Zunächst sei ein 32-Jähriger mit einer 17-Jährigen in Streit geraten. In der Folge nahm sich die Jugendliche den Angaben nach seine zerbrochene Glasflasche und schlug diese in Richtung des Mannes.

Anschließend sollen sich drei männliche Personen im Alter von 43, 39 und 23 Jahren in den Streit mit eingemischt haben.

Laut Polizei kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen allen Beteiligten, bei denen sich zwei der Männer leicht verletzten.

Kurz vor Eintreffen der Polizei versuchten sich Teile der Personengruppe zu entfernen. Jedoch konnten diese festgestellt werden. Ein 43-jähriger Mann habe Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet, erklärten die Beamten.