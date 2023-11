18.11.2023 15:18 Protestaktion in Erfurt: Hunderte Menschen beteiligt

Erfurt - Einige Hundert Menschen haben sich an einer Protestaktion des Beamtenbundes in Erfurt beteiligt. In Erfurt haben sich einige Hundert Menschen an einer Protestaktion des Beamtenbundes beteiligt. © Michael Reichel/dpa Der Beamtenbund, der von etwa 500 Teilnehmern sprach, forderte höhere Einkommen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Thüringens. Der öffentliche Dienst werde seit Jahren auf Verschleiß gefahren, es werde nicht genug investiert, erklärte der Thüringer Vorsitzende des Beamtenbundes, Frank Schönborn am Samstag. Viele Beschäftigte arbeiteten an der Grenze der Belastbarkeit. Claus Weselsky (64), Vize-Bundesvorsitzender des Beamtenbundes und Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), warnte die Bundesländer vor weiteren Sparmaßnahmen. Hintergrund der Aktion sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer. Bisher zwei Verhandlungsrunden endeten ergebnislos, eine dritte soll vom 7. bis 9. Dezember folgen.

