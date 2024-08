Schmidtstedter Knoten wird zum Nadelöhr: "Erhebliche Auswirkungen" erwartet!

Der Schmidtstedter Knoten wird ab dem heutigen Montag zum Nadelöhr. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Gebaut wird der Transportkanal laut früheren Angaben der Stadt in mehreren Abschnitten. Start ist am heutigen Montag am Schmidstetder Knoten. Die Baustelle werde erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr mit sich bringen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Allerdings wird in geschlossener Bauweise gebaut. "Der Vorteil der geschlossenen Bauweise ist, dass wir dadurch ein Verkehrskonzept erarbeiten konnten, bei dem in Richtung Norden immer noch eine Fahrspur offenbleibt", so Alexander Reintjes, der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes laut Stadt.

Und weiter: Dass es dabei sehr eng werde und zu Stoßzeiten mit großem Stau zu rechnen sei, könne man nicht schönreden.

Täglich passieren den Angaben zufolge 55.000 Fahrzeuge den Schmidtstedter Knoten. Voraussichtlich bis Ende 2025 wird der neuralgische Knoten zum Nadelöhr.