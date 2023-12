18.12.2023 10:23 Schrecklicher Vorfall am Advent: Seniorin kommt nach Brand in Mehrfamilienhaus ums Leben

Eine 84-Jährige ist infolge eines Brandes - am Sonntag - in einer Wohnung einer Mehrfamilienhauses in der Erfurter Rudolfstraße ums Leben gekommen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem schrecklichen Vorfall ist es am 3. Advent in einem Erfurter Mehrfamilienhaus gekommen. Eine 84-jährige Frau ist infolge eines Brandes ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rudolfstraße am Sonntag, gegen 15.10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Warum, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. Die 84-Jährige flüchtete aus der Wohnung ins Treppenhaus. Dort wurde sie brennend vorgefunden. Letztlich kam die Seniorin ums Leben. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, hatten Anwohner versucht, der Frau zu helfen. Den Angaben nach löschten sie das Feuer mit einer Decke ab. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein Möbelstück war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Letztlich griff das Feuer auf die Frau über.

Titelfoto: 123RF/udo72