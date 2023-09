Unfall bei Jena: Pferd rennt in Auto und stirbt

Das Pferd verendete direkt an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123RF/azalia

Das Pferd wurde bei dem Unfall am Samstag so schwer verletzt, dass es am Unfallort verendete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Auto war zwischen Bürgel und Jena unterwegs gewesen. An einer Abzweigung rannten den Angaben zufolge plötzlich drei Pferde auf die Fahrbahn, von denen eines mit dem Auto kollidierte.

Die dabei verletzte Frau saß laut Polizei als Beifahrerin in dem Auto, sie wurde ambulant behandelt.