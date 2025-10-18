Unfall trotz Gefahrenbremsung: Mädchen (11) im Krankenhaus
Erfurt - Bei einem Unfall im Stadtteil Roter Berg wurde ein 11-jähriges Kind am Samstag leicht verletzt.
Laut Polizei war das Mädchen gegen 15.50 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße "Julius-Leber-Ring" in Erfurt getreten.
Obwohl eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit voller Wucht in die Eisen trat, kam die Gefahrenbremsung zu spät. Die 11-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst.
Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann ins Helios Klinikum Erfurt zur weiteren Behandlung gebracht.
"Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen", berichtet die Polizei. Es laufen Ermittlungen zum Hergang.
