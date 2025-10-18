Unfall trotz Gefahrenbremsung: Mädchen (11) im Krankenhaus

Erfurt - Bei einem Unfall im Stadtteil Roter Berg wurde ein 11-jähriges Kind am Samstag leicht verletzt.

Das 11-jährige Kind wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei war das Mädchen gegen 15.50 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße "Julius-Leber-Ring" in Erfurt getreten.

Obwohl eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit voller Wucht in die Eisen trat, kam die Gefahrenbremsung zu spät. Die 11-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst.

Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann ins Helios Klinikum Erfurt zur weiteren Behandlung gebracht.