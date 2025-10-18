Von Geisterorten bis Mumien – Thüringens schaurige Seite

Thüringen - Grusel-Fans kommen in Thüringen auf ihre Kosten. Abseits des Halloween-Brauchs lassen sich zahlreiche Orte entdecken, an denen Spuk-Legenden lebendig bleiben. Sowohl Museen, Burgen als auch Schlösser beschäftigen sich das ganze Jahr über mit düsteren Schauergeschichten. Zum Halloween-Fest am 31. Oktober rücken vor allem mysteriöse Sagen in das Rampenlicht.

In Saalfeld zeigt das Stadtmuseum den mumifizierten "Schwurfinger" eines Eidbrechers aus dem 17. Jahrhundert. © Martin Schutt/dpa

"Geister, Gespenster, weiße Frauen und der Leibhaftige können an Wegkreuzungen, Brunnen, Höhlen, auf Burgen oder in Wäldern auftauchen", erklärt Juliane Stückrad von der Volkskundlichen Beratungsstelle in Hohenfelden.

Der Freistaat taucht in die Welt der Mythen und Geister ab. So können beispielsweise der "Hörselberg" bei Eisenach oder das "Haus zum Stockfisch" in Erfurt bestaunt werden.

Auf der Burg Posterstein wird das Rechtsempfinden vergangener Zeiten beleuchtet – inklusive Kurzfilmen zu echten historischen Gerichtsfällen.