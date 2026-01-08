Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt: Das ist der Grund
Erfurt - Zalando will sein Logistikzentrum in Erfurt bis Ende September 2026 schließen. Das teilte das Unternehmen im Zuge einer Neuordnung seines europaweiten Logistiknetzwerks mit.
Die Entscheidung sei Teil einer strategischen Überprüfung, mit der die Logistikkapazitäten innerhalb des gemeinsamen Netzwerks von Zalando und ABOUT YOU künftig stärker gebündelt und effizienter ausgerichtet werden sollen.
Von der Schließung sind in Erfurt rund 2700 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen betont, dass der Schritt nach intensiven Abwägungen erfolgt sei.
Zalando kündigte an, den Prozess in Erfurt sozialverträglich zu gestalten. Geplant sind Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan.
Zudem sollen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung unterstützt werden.
Unternehmen bietet Unterstützungsangebot an
"Gemeinsam mit externen Expert*innen haben wir ein umfassendes Unterstützungsangebot entwickelt, um unsere Mitarbeiter*innen bei diesem Prozess mit Integrität und Mitgefühl zu begleiten", teilt Zalando mit. Das Unternehmen verweist dabei auf einen offenen Dialog.
Das Logistikzentrum in Erfurt spielt seit mehr als zehn Jahren eine zentrale Rolle im Netzwerk des Onlinehändlers. In dieser Zeit habe das Team vor Ort maßgeblich zum Aufbau und Erfolg der heutigen Logistikstrukturen beigetragen, so das Unternehmen.
Titelfoto: Marc Tirl/dpa