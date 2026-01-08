Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt: Das ist der Grund

Erfurt - Zalando will sein Logistikzentrum in Erfurt bis Ende September 2026 schließen. Das teilte das Unternehmen im Zuge einer Neuordnung seines europaweiten Logistiknetzwerks mit.

2700 Beschäftigte am Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind von der angekündigten Schließung des Standorts bis Ende September 2026 betroffen. (Archivbild) © Marc Tirl/dpa

Die Entscheidung sei Teil einer strategischen Überprüfung, mit der die Logistikkapazitäten innerhalb des gemeinsamen Netzwerks von Zalando und ABOUT YOU künftig stärker gebündelt und effizienter ausgerichtet werden sollen.

Von der Schließung sind in Erfurt rund 2700 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen betont, dass der Schritt nach intensiven Abwägungen erfolgt sei.

Zalando kündigte an, den Prozess in Erfurt sozialverträglich zu gestalten. Geplant sind Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan.

Zudem sollen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung unterstützt werden.