Zu gefährlich: Friedhöfe in Erfurt geschlossen

Erfurt - Erfurter Friedhöfe bleiben laut Stadtverwaltung auch am Dienstag geschlossen.

Wegen zu glatter Wege bleiben Erfurts Friedhöfe vorübergehend geschlossen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Glatteis hat die Wege auf Erfurts Friedhöfen in regelrechte Schlittschuhbahnen verwandelt. Deshalb bleiben die Stätten heute für Besucher geschlossen.

Allerdings habe der Winterdienst bereits damit begonnen, die Wege zu räumen, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Trauerfeiern und Beisetzungen aber sollen wie geplant stattfinden.