Mehr als drei Jahre nach Einsturz: Parkhaus am Helios Klinikum Erfurt eröffnet wieder

Erfurt - Nach dem teilweisen Einsturz des Parkhauses am Helios Klinikum Erfurt gibt es nun erfreuliche Nachrichten zu verkünden.

Das Parkhaus wird nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder öffnen - ab Frühjahr sollen dann wieder alle Ebenen verfügbar sein. © Helios

Wie das Krankenhaus am Freitag in einer Mitteilung erklärte, wird das Parkhaus nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am Montag (17. Februar) pünktlich zum Beginn der Frühschicht wieder – zunächst auf zwei Ebenen - eröffnet.

Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden werden somit wieder mehr Parkmöglichkeiten mit "einigen praktischen Neuerungen" zur Verfügung stehen, betonte das Klinikum. Auf den beiden unteren Ebenen wird es den Angaben nach insgesamt 300 Parkplätze geben. Die Eröffnung der dritten Ebene ist fürs Frühjahr geplant.

Neben einem Fahrstuhl für barrierefreies Parken, Eltern-Kind-Parkplätzen wird das Parken in den ersten Monaten kostenlos sein.

Am Abend des 9. Novembers 2021 war eine Rampe zwischen den Parkhaus-Gebäuden zusammengebrochen. Eine weitere Rampe gab durch den Aufprall ebenfalls nach und stürzte ein. Menschen wurden nicht verletzt.

Alle zu diesem Zeitpunkt abgestellten Autos blieben unbeschädigt. 113 Fahrzeuge mussten jedoch im Parkhaus bleiben und wurden in der Folge mit einem Kran bzw. einem Abschleppdienst geborgen.