Nach mehreren Absagen: Thüringens größter Faschingsumzug findet wieder statt

Erfurt - Erst zweimal Corona , dann Kostensteigerungen: Nach drei Absagen in Folge soll Thüringens größter Karnevalsumzug in Erfurt am Sonntag endlich wieder stattfinden.

Nach mehreren Jahren der Abstinenz kann in Erfurt wieder der Karnevalsumzug gefeiert werden. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Erwartet werden etwa 45 Fahrzeuge von 35 Vereinen, wie die Stadt und die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) am Dienstag mitteilten. Damit liege man im langjährigen Mittel, hieß es. Beide fungieren dieses Jahr erstmals als Veranstalter. Die Organisation des Umzugs übernahm die Stadtverwaltung.

Im vergangenen Jahr war Thüringens größter Faschingsumzug nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wenige Wochen vor dem Start abgesagt worden. Damals nannte die GEC steigende Kosten für Personal und Sicherheit aufgrund wachsender Sicherheitsanforderungen als Grund.

Dieses Jahr stehen laut Veranstaltern 220 Security-Kräfte für den Umzug bereit. 100 Menschen helfen demnach beim Aufbau an der rund vier Kilometer langen Strecke.

In Thüringen stehen am Wochenende in etlichen Städten Faschingsfeiern an. Am Samstag zieht auch ein Umzug durch die Karnevalshochburg Wasungen (Kreis Schmalkalden-Meiningen).