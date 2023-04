Nach tödlichem Unfall an Erfurter Hauptbahnhof: Diesmal stürzt Rentnerin von der Rolltreppe

Auf einer Rolltreppe haben sich in den vergangenen Wochen zwei Unfälle ereignet. In beiden Fällen sind Senioren gestürzt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Eine 80-Jährige war am Mittwochmittag auf einer Rolltreppe im Erfurter Hauptbahnhof gestürzt. Laut einem Bericht des MDR handelte es sich um die gleiche Rolltreppe, auf der ein 84-Jähriger Anfang April verunglückte und später verstorben war.

Laut Polizeiangaben hatte die vor ihr stehende gleichaltrige Begleiterin das Gleichgewicht verloren und war auf die Seniorin gefallen. Die 80-Jährige wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Ihre Begleiterin blieb den Informationen nach unverletzt.

Seit Wochen müssen ältere Menschen die Treppe oder die Rolltreppe im Erfurter Hauptbahnhof benutzen, da der Fahrstuhl seit Anfang des Jahres gesperrt ist. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll der defekte Aufzug ausgetauscht werden und Ende Mai wieder in Betrieb gehen.

Ein Sprecher der Bahn appellierte in diesem Zusammenhang an ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen, sich an Mitarbeiter der Bahn zu wenden und diese um Hilfe zu bitten.