Nina Chuba rockt Erfurt: Tourauftakt mit voller Power

Erfurt - In der Messehalle Erfurt haben am Abend tausende Fans den Auftakt von Nina Chubas erster großer Arena-Tour gefeiert.

Nina Chuba präsentiert auf ihrer Tour ihr im September erschienenes Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht". © Bodo Schackow/dpa

Auf der Tour präsentiert die 27-Jährige Songs aus ihrem im September erschienenen Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht".

Nach ausverkauften Clubshows, Festivals und Open-Airs folgt nun die erste große Hallen-Tournee unter dem Titel "Arena-Tour 2025".

Die Tickets für die Tour waren in Städten wie München und Stuttgart innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Nach dem Tour-Auftakt in der Erfurter Messehalle folgen zwölf weitere Konzerte - viele davon in den größten Arenen des Landes.