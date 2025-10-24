Nina Chuba rockt Erfurt: Tourauftakt mit voller Power

In der Messehalle Erfurt haben am Abend tausende Fans den Auftakt von Nina Chubas erster großer Arena-Tour gefeiert.

Von Anne Lathan

Erfurt - In der Messehalle Erfurt haben am Abend tausende Fans den Auftakt von Nina Chubas erster großer Arena-Tour gefeiert.

Nina Chuba präsentiert auf ihrer Tour ihr im September erschienenes Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht".
Nina Chuba präsentiert auf ihrer Tour ihr im September erschienenes Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht".  © Bodo Schackow/dpa

Auf der Tour präsentiert die 27-Jährige Songs aus ihrem im September erschienenen Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht".

Nach ausverkauften Clubshows, Festivals und Open-Airs folgt nun die erste große Hallen-Tournee unter dem Titel "Arena-Tour 2025".

Die Tickets für die Tour waren in Städten wie München und Stuttgart innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Frau will offenbar von Brücke springen: Polizei greift ein, Beamtin wird verletzt
Erfurt Frau will offenbar von Brücke springen: Polizei greift ein, Beamtin wird verletzt

Nach dem Tour-Auftakt in der Erfurter Messehalle folgen zwölf weitere Konzerte - viele davon in den größten Arenen des Landes.

Nina Chuba ist eine der erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands

Nina Chuba wurde 2022 mit ihrem Song "WIldberry Lillet" bekannt.
Nina Chuba wurde 2022 mit ihrem Song "WIldberry Lillet" bekannt.  © Bodo Schackow/dpa

Nina Chuba zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands.

Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit ihrem Song "Wildberry Lillet" bekannt.

Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert - darunter der Song "Fucked Up", den sie mit dem Musiker Makko aufgenommen hat, sowie "Wenn das Liebe ist".

Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa

Mehr zum Thema Erfurt: