Nina Chuba rockt Erfurt: Tourauftakt mit voller Power
Von Anne Lathan
Erfurt - In der Messehalle Erfurt haben am Abend tausende Fans den Auftakt von Nina Chubas erster großer Arena-Tour gefeiert.
Auf der Tour präsentiert die 27-Jährige Songs aus ihrem im September erschienenen Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht".
Nach ausverkauften Clubshows, Festivals und Open-Airs folgt nun die erste große Hallen-Tournee unter dem Titel "Arena-Tour 2025".
Die Tickets für die Tour waren in Städten wie München und Stuttgart innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Nach dem Tour-Auftakt in der Erfurter Messehalle folgen zwölf weitere Konzerte - viele davon in den größten Arenen des Landes.
Nina Chuba ist eine der erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands
Nina Chuba zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands.
Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit ihrem Song "Wildberry Lillet" bekannt.
Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert - darunter der Song "Fucked Up", den sie mit dem Musiker Makko aufgenommen hat, sowie "Wenn das Liebe ist".
Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa