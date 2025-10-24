Randale im Treppenhaus: SEK-Einsatz in Erfurt

Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Herrenberg wurde am Donnerstag eine Ruhestörung gemeldet - das Sondereinsatzkommando nahm sich der Situation an und rückte aus.

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen sorgte der 29-Jährige für einen Polizeieinsatz. © Marcus Scheidel

Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Mann am Erfurter Herrenberg die Polizei wegen einer Ruhestörung.

Ein 29-Jähriger randalierte den Angaben zufolge in einem Treppenhaus in der Singerstraße.

Da ein ähnlicher Einsatz bei dem 29-Jährigen bereits zwei Wochen zuvor ausartete, wurde das SEK zur Unterstützung gerufen.