Randale im Treppenhaus: SEK-Einsatz in Erfurt

Am Donnerstagabend kam es zu einem SEK-Einsatz im Erfurter Stadtteil Herrenberg.

Von Marie Pohland

Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Herrenberg wurde am Donnerstag eine Ruhestörung gemeldet - das Sondereinsatzkommando nahm sich der Situation an und rückte aus.

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen sorgte der 29-Jährige für einen Polizeieinsatz.
Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Mann am Erfurter Herrenberg die Polizei wegen einer Ruhestörung.

Ein 29-Jähriger randalierte den Angaben zufolge in einem Treppenhaus in der Singerstraße.

Da ein ähnlicher Einsatz bei dem 29-Jährigen bereits zwei Wochen zuvor ausartete, wurde das SEK zur Unterstützung gerufen.

Laut Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Einsatz um präventive Gefahrenabwehr.
Das Einsatzkommando konnte die Situation jedoch beruhigen und der junge Mann musste nicht festgenommen werden. Der 29-Jährige durfte in seiner Wohnung verbleiben, da er laut Polizei keine nennenswerte Straftat begangen habe.

