Randale im Treppenhaus: SEK-Einsatz in Erfurt
Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Herrenberg wurde am Donnerstag eine Ruhestörung gemeldet - das Sondereinsatzkommando nahm sich der Situation an und rückte aus.
Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Mann am Erfurter Herrenberg die Polizei wegen einer Ruhestörung.
Ein 29-Jähriger randalierte den Angaben zufolge in einem Treppenhaus in der Singerstraße.
Da ein ähnlicher Einsatz bei dem 29-Jährigen bereits zwei Wochen zuvor ausartete, wurde das SEK zur Unterstützung gerufen.
Das Einsatzkommando konnte die Situation jedoch beruhigen und der junge Mann musste nicht festgenommen werden. Der 29-Jährige durfte in seiner Wohnung verbleiben, da er laut Polizei keine nennenswerte Straftat begangen habe.
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Scheidel (2)