Kriminalitäts-Hotspot: Erfurter Anger jetzt von Kameras überwacht

Erfurt - Der Erfurter Anger - einer der Kriminalitäts-Hotspots in Thüringen - wird jetzt mit Kameras überwacht.

Die installierten Kameras auf dem Erfurter Anger sind nun in Betrieb. © Martin Schutt/dpa

Innenminister Georg Maier (58, SPD) und der Oberbürgermeister der Thüringer Landeshauptstadt, Andreas Horn (51, CDU), nahmen die umstrittene Videoaufzeichnungsanlage nach langer Diskussion und Verzögerung wegen datenschutzrechtlicher Bedenken am Nachmittag in Betrieb. Es ist die erste Anlage im Freistaat, die in Regie der Polizei läuft.

Die zwölf auf dem meistfrequentierten Platz der Erfurter Innenstadt installierten Kameras sollen das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken, Straftaten präventiv verhindern und im Ernstfall eine schnelle polizeiliche Reaktion ermöglichen.

Mit der Videoaufzeichnung werde ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum geschaffen, betonte Innenminister Maier.

"Die Menschen sollen sich auf Thüringens größter Einkaufsmeile sicher und wohlfühlen – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit", erklärte der SPD-Politiker.