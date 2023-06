AfD gegen CDU: Erste Briefwahl-Unterlagen für Politik-Showdown in Sonneberg verschickt!

Sonneberg - Alle Augen auf Sonneberg: In der südthüringischen Kreisstadt kommt es am 25. Juni (Sonntag) zur Stichwahl zwischen Robert Sesselmann (49, AfD ) und Jürgen Köpper (57, CDU ). Erste Unterlagen für die Briefwahl wurden am Donnerstag verschickt.

Rund 2200 Kuverts mit Briefwahl-Unterlagen haben am Donnerstag das Sonneberger Rathaus verlassen. © Stadt Sonneberg/C. Heinkel

Die Tage werden weniger, der Countdown läuft! Am Sonntag in einer Woche entscheidet sich, ob Köpper oder Sesselmann Landrat wird. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag verfehlte der AfD-Mann nur knapp die absolute Mehrheit (46,7 Prozent). CDU-Politiker Jürgen Köpper hingegen kam lediglich auf 35,7 Prozent.

Eine Stichwahl ist also nötig und hierfür haben am Donnerstag rund 2200 Kuverts mit Briefwahl-Unterlagen das Sonneberger Rathaus verlassen. Einen Tag zuvor waren die neuen Stimmzettel eingetroffen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Den Angaben nach bekommen alle Wähler, die bereits im ersten Wahlgang per Brief abgestimmt haben, automatisch Briefwahl-Unterlagen zugeschickt. Jedoch können sich Bürger, die beim ersten Mal ins Wahllokal gegangen sind, noch für die Briefwahl entscheiden. Wahlberechtigt sind im Stadtgebiet mit 25 Stimmbezirken laut Stadt knapp 19.300 Menschen ab 16 Jahren.