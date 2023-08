"Antisozialistische Politikwende": Was plant Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen für Thüringen?

Erfurt/Berlin - Für die einen spricht Ex-Verfassungsschutz-Boss Hans-Georg Maaßen (60, CDU ) unverhohlen die Wahrheit aus, von anderen wird er hingegen in die extrem rechte Ecke eingeordnet. Er sei ein Verbreiter von Verschwörungstheorien, einer, der letztlich selbst einen Fall für die nicht unumstrittene Regierungsbehörde namens Verfassungsschutz darstelle. Jener Maaßen plant offenbar eine Politikwende in Thüringen.

Das Jahr 2024 rückt immer näher - ein in Thüringen politisch hochbrisantes Jahr. Grund dafür sind die Landtagswahlen und in diesem Zusammenhang, zweifellos, die starken Umfrageergebnisse der AfD .

Planen Maaßen und seine Mitstreiter also tatsächlich die Gründung einer Partei oder womöglich die Umwandlung der WerteUnion e. V. in eine Partei?

In Sachen Kooperation mit der AfD äußert sich Maaßen in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag auf der Seite "Alexander Wallasch" unter anderem so: "Es wäre gut, wenn die CDU die Mitglieder befragen würde, wie sie zu einer Zusammenarbeit mit der AfD stehen. Das Ergebnis einer Mitgliederbefragung wäre eine klare Vorgabe für das politische Handeln [...]."