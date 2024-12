CDU-Mann Voigt kann mit mehr Nein- als Ja-Stimmen neuer Ministerpräsident werden

Mario Voigt (47, CDU, r.) möchte sich am Donnerstag zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen wählen lassen. © Michael Reichel/dpa

Er folge der Mehrheitsmeinung in der Rechtsliteratur und werde die Gegenstimmen bei einer konkurrenzlosen Kandidatur im dritten Wahlgang nicht berücksichtigen, sagte König in Erfurt.

"Das bedeutet, der Wahlvorschlag ist angenommen, wenn eine oder mehrere Ja-Stimmen vorliegen", sagte König. Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (47) soll am Donnerstag zum neuen Regierungschef gewählt werden.

In den ersten beiden Wahlgängen der am Donnerstag stattfindenden Ministerpräsidentenwahl ist eine absolute Mehrheit nötig - also 45 Stimmen. Im dritten Wahlgang reicht dann aber die relative Mehrheit, gewählt ist, wer die meisten Stimmen bekommt.

Wenn aber nur ein Kandidat antritt, könnte es sein, dass dieser mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält. Die dominierende Rechtsauffassung ist, dass der Kandidat auch in diesem Fall gewählt wäre. Dieser Auffassung folgt König nun. Ein entsprechendes Schreiben sei an die Abgeordneten des Thüringer Landtags gegangen.