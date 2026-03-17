Dieser AfD-Politiker will ins Landtagspräsidium

Erfurt - Neuer Anlauf für die seit mehr als einem Jahr unbesetzte Stelle eines Thüringer Landtagsvizepräsidenten: Die AfD -Fraktion schickt für das Amt ihren Abgeordneten Uwe Thrum in die Abstimmung im Parlament .

Die AfD-Fraktion schickt einen neuen Kandidaten für die seit mehr als einem Jahr unbesetzte Stelle eines Thüringer Landtagsvizepräsidenten in die Abstimmung im Parlament. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Der 51-Jährige aus Ostthüringen gehöre dem Landtag seit 2019 an, teilte die AfD-Fraktion mit. Der Handwerksmeister sei AfD-Sprecher für berufliche Bildung, Sport sowie ländlichen Raum.

Andere Kandidaten der AfD, die bisher antraten, hatten keine Mehrheit gefunden.

Die Fraktion sei überzeugt, dass Thrum der richtige Kandidat sei, um das Amt "mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, Sachlichkeit und Würde" auszufüllen, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion, Wiebke Muhsal, in Erfurt.

Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Sie stellt im Landtag die größte Fraktion.