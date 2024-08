01.08.2024 19:36 Er hatte in der Vergangenheit in der Kritik gestanden: Neuer OB von Gera ins Amt eingeführt!

Kurt Dannenberg ist offiziell in sein Amt als Oberbürgermeister von Gera eingeführt worden. Dannenberg hatte in der Vergangenheit auch in der Kritik gestanden.

Gera - In Thüringens drittgrößter Stadt unterlag der amtierende Oberbürgermeister bei der Stichwahl zur Kommunalwahl. Nun wird sein Nachfolger ins Amt eingeführt. Er ist nicht unumstritten. Kurt Dannenberg (55, CDU) ist offiziell in sein Amt als Oberbürgermeister von Gera eingeführt worden. © Bodo Schackow/dpa Kurt Dannenberg (55, CDU) ist offiziell in sein Amt als Oberbürgermeister von Gera eingeführt worden. Der Stadtrat kam dazu zu einer Sondersitzung zusammen. Der bisherige Ordnungsdezernent von Thüringens drittgrößter Stadt hatte Amtsinhaber Julian Vonarb (52, parteilos) bei der Stichwahl der Kommunalwahl Anfang Juni geschlagen. Dannenberg hatte in der Vergangenheit auch in der Kritik gestanden. Ihm war vorgeworfen worden, rechten Demonstranten in der Stadt zu viel Spielraum gelassen zu haben. Er selbst verteidigte sich gegen die Kritik. Die rechte Szene hatte vor der Stichwahl für ihn mobilisiert. Dannenberg distanzierte sich von dem Aufruf.

