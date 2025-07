Um Prüfung gebeten: Linke-Fraktion hält dieses Vorhaben für Steuergeld-Verschwendung

Alles in Kürze

Die Polizei stuft den Anger als gefährlich ein. Immer wieder werden dort Drogendelikte, Diebstähle, auch Schlägereien und andere Gewalttaten erfasst. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Mehr als 700.000 Euro sollen in das bereits installierte, aber bisher nicht scharf geschaltete Videokamera-System fließen, wie die Fraktion mitteilte. Die CDU-Fraktion verteidigte hingegen die geplante Videoüberwachung auf einem der öffentlichen Plätze Thüringens mit der höchsten Kriminalitätsrate.

"Wir fordern den sofortigen Stopp der Überwachungsvorbereitung, die vollständige Offenlegung aller Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen im Landtag und eine umfassende Prüfung durch den Thüringer Rechnungshof wegen des dringenden Verdachts auf Steuergeldverschwendung", sagte der innenpolitische Fraktionssprecher der Linke, Ronald Hande. Er kritisierte zudem, dass die Technik, bei der auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen könnte, potenziell rechtswidrig sei.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jonas Urbach (42), erklärte, die Videoüberwachung diene in erster Linie dem Schutz der Bürger.

Gerade an Plätzen mit überdurchschnittlich hoher Kriminalitätsrate ermögliche sie nicht nur schnelle und gezielte Aufklärung, sie wirke auch abschreckend. "Bei über 1000 Straftaten in einem Jahr am Anger handelt es sich gleichzeitig um eine gezielte und verantwortungsvolle Investition – hier wird kein Steuergeld verschwendet, sondern sinnvoll eingesetzt, um Prävention und Strafverfolgung effektiv zu unterstützen."