Milliarden-Volumen: Thüringens Regierung will Investitions-Programm auflegen

Alles in Kürze

Berlin/Erfurt - Thüringens Regierung will ein mehrjähriges Investitionsprogramm für Städte, Gemeinden und Kreise auflegen. Es soll - wie angekündigt - ein Volumen von insgesamt eine Milliarde Euro haben und bis 2029 laufen, hieß es am Rand der Tagung der Thüringer Landesregierung in Berlin.