Für diese Menschen will Thüringens CDU-Boss Voigt das Bürgergeld streichen

Thüringens CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender Mario Voigt (46) ist dafür, dass man die Sozialleistungen für Asylbewerber überprüft. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Ich bin überzeugt: Die Gleichbehandlung beim Bürgergeld muss überdacht werden", teilte Voigt am Freitag via Facebook mit. Es dürfe kein Automatismus sein. Man brauche eine Überprüfung der Sozialleistungen für Asylbewerber, so der CDU-Politiker weiter.

Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk (RND) Deutschland berichtet, dass Thüringens CDU-Chef gefordert habe, neu ankommenden Ukrainern kein Bürgergeld mehr auszuzahlen und bei allen ausländischen Beziehern die Finanzsituation genau zu prüfen.

"Für neu aus der Ukraine ankommende Menschen muss die Praxis des sogenannten Rechtskreiswechsels aufgehoben werden", sagte Voigt dem RND. Er betonte den Angaben nach, dass Leistungen nur nach einer "Bedürftigkeitsprüfung" gewährt werden dürfen. Zudem erklärte er laut RND: "Wer zumutbare Arbeit ablehnt, darf kein Bürgergeld mehr erhalten."

Via Facebook betonte der 46-Jährige am Freitag, dass Bürgergeld nicht zum Anreiz für Migration werden dürfe.