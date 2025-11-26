Haushalt in Thüringen weiter auf der Kippe - AfD kündigt Nein an

Erfurt - Im Ringen um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2026/2027 gibt es noch keine Einigung zwischen den Koalitionsfraktionen von CDU, BSW und SPD mit der Linken.

Im Thüringer Landtag gibt es noch immer keine Einigung zum Doppelhaushalt 2026/27. © Martin Schutt/dpa

Man werde "mit aller Härte weiterverhandeln müssen", sagte BSW-Fraktionschef Frank Augsten (67) bei der Landespressekonferenz in Erfurt. Er signalisierte, dass er die Forderungen der Linken für überzogen hält.

"Ich glaube, so wie das in den letzten Tagen gelaufen ist, dass wir der Linken sehr weit entgegengekommen sind, so wird es nicht weitergehen. Wir müssen da ein bisschen härter rangehen", sagte Augsten. Es müsse auch an die Jahre 2028/2029 gedacht werden.

Die Fraktionen von CDU, BSW, SPD und Linke stecken seit Wochen in schwierigen Haushaltsverhandlungen. Die Brombeer-Koalition hat keine eigene Mehrheit im Parlament - es besteht ein Patt zur Opposition von Linke und AfD. Für die Verabschiedung des Haushalts ist sie also auf das Abstimmverhalten der Opposition angewiesen.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke (53) kündigte ein Nein seiner Fraktion zum Haushalt an. "Dieser Haushalt finanziert, wie die Haushalte in den letzten zehn Jahren, politische Projekte, die wir grundsätzlich ablehnen", sagte er und fügte hinzu: "Deshalb werden wir diesen Haushalt ablehnen."