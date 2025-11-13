"Ich trete an": Thüringer Minister will in BSW-Spitze

Thüringens Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz hat sich entschieden: "Natürlich werde ich kandidieren".

Von Simone Rothe

Thüringen - Thüringens Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz (58, BSW) hat sich entschieden: "Natürlich werde ich kandidieren", sagte der BSW-Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die anstehende Wahl zum Bundesvorstand seiner Partei.

Thüringens Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz (58, BSW) tritt als Kandidat für den Vorsitz seiner Partei an. © Jacob Schröter/dpa Das Thüringer BSW will mit der Kandidatur von Schütz den Ost-Landesverbänden mehr Gehör im künftigen Parteivorstand sichern. Die neue Parteispitze soll im Dezember auf einem Bundesparteitag in Magdeburg gewählt werden.

Bei den bisherigen Kandidaten gebe es niemanden mit einer Ost-Biografie, so Schütz. "Das geht nicht für eine Partei, die am stärksten im Osten ist", begründete er seine Kandidatur. Erfurt Politik Geheimsache Verfassungsschutz: Thüringer Untersuchungsausschuss steht still "Wir brauchen Einigkeit und eine starke Stimme aus Ostdeutschland." Er sprach von einer politischen Unwucht, die er bisher bei den Vorstandskandidaten sehe. Deshalb habe er sich entschieden, auf dem Bundesparteitag für die BSW-Führungsmannschaft anzutreten.

Steffen Schütz: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt"

"Mir ist wichtig, dass wir geschlossen auftreten, weil zerstrittene Parteien werden nicht gewählt." Wie wichtig Geschlossenheit sei, zeige sich derzeit bei den Problemen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. "Wir liefern da kein gutes Bild", sagte Schütz. Der 58-Jährige hatte im Frühjahr nach einem wochenlangen Machtkampf mit Parteichefin Sahra Wagenknecht (56) um die Besetzung der Thüringer BSW-Spitze auf eine erneute Kandidatur als Co-Vorsitzender verzichtet. Schon damals hatte Schütz angekündigt, dass er sich eine Kandidatur für den Bundesvorstand vorstellen könne. Sein Ziel sei, "Gräben, die gerissen worden sind, zu schließen". Parteigründerin Wagenknecht will auf dem Parteitag in Magdeburg den Bundesvorsitz abgeben, der Name der Partei soll geändert werden. Die neue Doppelspitze wollen ihre bisherige Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali (45) und der Europaabgeordnete Fabio De Masi (45) bilden.

Schütz hatte schon einmal angekündigt, dass er sich eine Kandidatur für den Bundesvorstand vorstellen könne. © Hannes P Albert/dpa

Schütz will "zeigen, dass wir das können"