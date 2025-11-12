Im Kabinett: Kanzler Merz zu Besuch in Thüringen

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz besucht am 2. Dezember das Thüringer Kabinett.

Von Stefan Hantzschmann

Erfurt - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz (70) besucht am 2. Dezember das Thüringer Kabinett.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) kommt am 2. Dezember nach Erfurt. (Symbolfoto)
Das bestätigte Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU), der sich derzeit auf einer Reise in Israel befindet.


Nach öffentlichen Auftritten bei der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Ettersburg und bei einem Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Weimar wird es der dritte Besuch seit Amtsantritt als Kanzler von Merz in Thüringen sein.

