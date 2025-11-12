Im Kabinett: Kanzler Merz zu Besuch in Thüringen

Das bestätigte Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU), der sich derzeit auf einer Reise in Israel befindet.

Nach öffentlichen Auftritten bei der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Ettersburg und bei einem Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Weimar wird es der dritte Besuch seit Amtsantritt als Kanzler von Merz in Thüringen sein.