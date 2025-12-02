Kanzler bekommt bei Besuch in Thüringen besondere Überraschung

Jena - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) hat seinen Antrittsbesuch in Thüringen begonnen. Dabei soll er einen Adventskalender mit kleinen Thüringer Überraschungen bekommen.

Bundeskanzler Friedrich Merz nahm bereits an einer Sitzung des Thüringer Kabinetts teil. (Symbolbild) © Michael Kappeler/dpa

Das kündigte die Staatskanzlei am Rande des Kanzlerbesuchs in Jena an.

Der Kalender ist den Angaben nach aus Thüringer Eiche von einem Handwerksbetrieb im Freistaat gefertigt. "Alle Landkreise und größeren Städte haben Produkte beziehungsweise Spezialitäten beigesteuert, über die sich der Bundeskanzler nun jeden Tag aufs Neue freuen kann", hieß es in einer Mitteilung.

Dazu gehört ein Altenburger Skat-Kartenspiel, ein Kuschelkloß, Nordhäuser Doppelkorn und Pfefferminzlikör oder auch Goethe-Gedichte und Pflaumenmus. Aus Südthüringen waren etwa Nougat (Schmalkalden) und eine Modelleisenbahn aus dem Landkreis Sonneberg dabei.