In Politik-Thüringen kochen die Emotionen: Von "Trickserei" bis "Spektakelsack"

Erfurt - In Thüringen gibt es Streit um die Einstellungspraxis der Regierung. Staatssekretäre und Personal im Umfeld der Minister sollen häufig nach Parteibuch statt nach dem Prinzip der Besten-Auslese eingestellt worden sein. Auch bei der Aufarbeitung gibt es nun Ärger.

Hintergrund war eine für Mittwoch angesetzte Sondersitzung des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien, in der auch Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (47, Linke ) dazu berichten wollte. Allerdings kam es nicht dazu.

Grüne-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich (49) kritisierte die CDU. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Beratung des Sonderberichts gehöre - wie im letzten Sonderplenum beschlossen - in den oppositionsgeführten Haushalts- und Finanzausschuss, der an diesem Freitag dazu berate, begründete CDU-Fraktionschef Mario Voigt (46) am Mittwoch.

Die Behandlung der Vorwürfe in dem für die Staatskanzlei zuständigen und von den Linken geführten Europaausschuss lasse den Respekt vor den Verfassungsstrukturen vermissen, kritisierte Voigt. "Das ist nicht der richtige Weg."

Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen wiesen die Kritik zurück. Es gehe der CDU offensichtlich nicht um Transparenz und Aufklärung, sondern um politische Inszenierung, sagte Linke-Fraktionschef Steffen Dittes (49).

Die Beratung in zwei Gremien hätte für umfassende Transparenz gesorgt, betonte Grüne-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich (49) und fragte: "Geht es der CDU um Aufklärung oder Getöse?" SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Hey (53) warnte, die CDU müsse aufpassen, dass sie nicht zum "Spektakelsack" werde.