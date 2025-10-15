Kritik an Kameras auf dem Anger: "Sicherheitspolitischer Irrsinn"

Erfurt - Am Freitag sollen die Überwachungskameras am Anger in Erfurt in Betrieb genommen werden. Die Linke-Landtagsfraktion äußert Bedenken hinsichtlich möglicher Grundrechtsverletzungen.

"Hier wird absehbar massiv in Grundrechte eingegriffen", so Katharina König-Preuss (47, Linke), Sprecherin für Netzpolitik und Digitales. © Michael Reichel/dpa

Die Beteuerung, die Kameras bei Versammlungen abdecken zu wollen, sei realitätsfremd und ohne valides Konzept, kritisierte die Sprecherin für Netzpolitik und Digitales der Fraktion, Katharina König-Preuss (47).



Dies gelte insbesondere im Hinblick darauf, wie mit Spontan- oder Eilversammlungen umgegangen werden soll.

In der Praxis bedeute dies, dass Menschen, die ihre Meinung frei äußern wollten, künftig abwägender handeln würden, sich zurückhalten oder schlimmstenfalls ganz auf politische Teilhabe im öffentlichen Raum verzichten würden.

Die zwölf auf dem Anger installierten Kameras sollen nach mehrmonatiger Verzögerung nun Ende der Woche aktiviert werden.



Es ist nach Angaben des Innenministeriums das erste System in Thüringen, das von der Polizei betrieben wird. Die Monitore stehen beim Inspektionsdienst Nord der Erfurter Polizei.