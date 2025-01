Mallorca-Reise: Korruptionsvorwürfe gegen Thüringer Minister

Katja Wolf und Steffen Schütz, beide Landesvorsitzende, stehen beim Landesparteitag BSW Thüringen in der Festhalle zusammen. © Michael Reichel/dpa

Die Staatsanwaltschaft Erfurt beantragte nach dpa-Informationen die Aufhebung der Immunität von Thüringens Finanzministerin Katja Wolf und Infrastrukturminister Steffen Schütz - der Justizausschuss des Landtags hob die Immunität der beiden daraufhin am Nachmittag auf und machte den Weg für die Ermittlungen frei.



BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) zeigte sich überrascht über die Vorwürfe. "Nun gilt zunächst mal die Unschuldsvermutung", sagte sie in einem Interview des Senders RTL.

"Nach allem, was ich weiß - also, was ich von ihnen weiß -, sagen sie, an diesen Vorwürfen ist nichts dran. Wir müssen jetzt abwarten." Die beiden Betroffenen seien kooperativ und täten alles, damit die Vorwürfe aufgeklärt würden. Nach ihren Worten geht es "um Dinge, da gab es das BSW noch gar nicht".

Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit vor dem Amtsantritt der beiden. Sie genossen bisher strafrechtliche Immunität, weil sie Landtagsabgeordnete sind - strafrechtliche Ermittlungen gegen sie sind nur mit Zustimmung des Landtags zulässig.