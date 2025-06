Ministerien schaffen Sparvorgaben nicht - Wolf wies immer wieder auf Haushaltsloch hin

Alles in Kürze

Unter anderem mit einer halben Milliarde Euro aus der Finanzrücklage des Landes soll das Haushaltsloch im kommenden Jahr geschlossen werden.

Einige Ministerien lägen bei ihrem angemeldeten Finanzbedarf für die Jahre 2026 und 2027 zum Teil deutlich über den Vorgaben, teilte das Finanzministerium auf Anfrage in Erfurt mit.

Finanzministerin Katja Wolf (49, BSW) habe das Kabinett bei seiner Sitzung in der Landesvertretung in Berlin über den Stand der Aufstellung des Doppelhaushaltes informiert. Angaben zu den betroffenen Ministerien und der Höhe der Überschreitungen machte das Finanzministerium nicht.

Die Landesregierung hatte Haushaltseckwerte festgelegt, an denen sich die Ministerien orientieren sollten. In der nächsten Runde sollen die Ministerien ihren Bedarf überarbeiten und selbst Streichungen vornehmen, hieß es in Berlin. Der Entwurf des Doppelhaushaltes soll nach den Plänen der Regierung dem Landtag im September vorgelegt werden.

Wolf hat immer wieder auf ein Haushaltsloch von etwa einer Milliarde Euro hingewiesen. Es soll ausgeglichen werden, ohne den Spielraum für Investitionen stark einzuschränken.