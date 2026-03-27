Scharfe Kritik an Ministerpräsident Voigt: AfD und Linke fordern Kurswechsel

Erfurt - Die Oppositionsfraktionen AfD und Linke haben die Regierungserklärung von Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) kritisiert.

Oppositionspolitiker Björn Höcke (53, AfD) und Christian Schaft (34, Linke) kritisieren die Regierungserklärung von Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) im Landtag in Erfurt. © Michael Reichel/dpa

AfD-Fraktionschef Björn Höcke (53) warf Voigt Phrasen und eine Propaganda-Veranstaltung der Regierung vor. Höcke forderte Voigt erneut auf, von seinem Amt zurückzutreten. Einigkeit bestehe nur darin, dass grundlegende Reformen in Thüringen nötig seien, nicht aber über den Weg, sagte Höcke.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Christian Schaft (34), bescheinigte Voigt und seiner Regierung aus CDU, BSW und SPD einen Widerspruch zwischen dem Anspruch, Thüringen zu modernisieren, und der Realität im Land.

Derzeit würden Arbeitnehmer nicht nur bei Zalando um ihre Arbeitsplätze bangen - "eine aktive Industriepolitik fehlt", sagte Schaft.

Auf die wichtigsten Themen der Menschen, laut Umfragen seien das bezahlbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung und Infrastruktur, gebe die Regierung nicht die richtigen Antworten.