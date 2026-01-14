Thüringen für bundesweiten Abschiebestopp in den Iran: Das ist der Grund

Erfurt - Angesichts der Lage im Iran plädiert Thüringen für einen bundesweiten Abschiebestopp in das Land.

Angesichts der angespannten Menschenrechtslage im Iran fordert Thüringen einen bundesweiten Abschiebestopp in das Land. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

"Die Brutalität, mit welcher das iranische Regime gegen Protestierende vorgeht, hat schockierende Dimensionen angenommen", teilte eine Sprecherin des Migrationsministeriums mit.

Vor diesem Hintergrund müsse diskutiert werden, ob ein ähnlicher Abschiebestopp wie schon 2023 bundeseinheitlich möglich sei.

Es brauche dafür aber zuerst eine Bewertung der Lage durch die zuständigen Bundesbehörden, hieß es weiter. Zuvor hatte das Land Rheinland-Pfalz einen eigenen Abschiebestopp für drei Monate in das Land verkündet. Begründet wurde der Schritt mit einer dramatischen Verschlechterung der Lage.