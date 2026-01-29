Das sagt der BSW-Chef zu Plagiatsvorwürfen gegen Ministerpräsident Voigt

Thüringen - Der BSW -Bundesvorsitzende Fabio De Masi (45) hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU ) aufgefordert, Zweifel an seiner Dissertation auszuräumen.

BSW-Bundesvorsitzender Fabio De Masi (45, r.) forderte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) auf, Zweifel an seiner Doktorarbeit auszuräumen. (Archivfotos) © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Martin Schutt/dpa

"Eine plagiierte Doktorarbeit von Ministerpräsident und Professor Voigt wäre nicht hinnehmbar!", teilte De Masi mit. Dem Thüringer Regierungschef stehe der Rechtsweg offen und man müsse den Ausgang des Verfahrens abwarten.

"Allerdings ist er aufgefordert, jeden Zweifel an seiner wissenschaftlichen Redlichkeit aus der Welt zu schaffen", so De Masi.

Zuvor hatte Voigt über die Thüringer Staatskanzlei bekanntgeben lassen, dass die Technische Universität Chemnitz ihm seinen Doktorgrad entzieht.

Die Prüfung hatte die Hochschule angestoßen, nachdem sie wenige Wochen vor der Landtagswahl 2024 von dem als Plagiatssucher bekannten österreichischen Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber auf mögliche Mängel in Voigts Arbeit hingewiesen worden war.