Mehr E- und Wasserstoffbusse für Thüringen: Öffentlicher Nahverkehr wird weiter ausgebaut

Thüringen - In diesem Jahr sollen mehr Busse mit alternativen Antrieben in Thüringer Städten und Kreisen unterwegs sein.

In Thüringen sollen immer mehr Busse mit Elektro- und Wasserstoffantrieb sollen unterwegs sein. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ihre Zahl werde im öffentlichen Nahverkehr auf 46 Busse steigen - sowohl mit Elektro- als auch mit Wasserstoffantrieb, teilte das Thüringer Energieministerium in Erfurt mit.

Gefördert werde die Anschaffung neuer Busse mit Geld von der EU. Für Gera, Meiningen, Suhl, Leinefeld und Jena würden E-Busse angeschafft.

Bereits heute würden Elektrobusse im Wartburgkreis, im Kreis Nordhausen, in Heiligenstadt, Bad Langensalza, Jena sowie in Suhl/Zella-Mehlis fahren.

In Weimar setzten die Verkehrsbetriebe geförderte Wasserstoffbusse ein. Aber auch Fahrzeuge, die nicht mit Geld aus Brüssel gefördert werden, würden von Nahverkehrsgesellschaften betrieben.

Eines der größten Förderprojekte in diesem Jahr sei Gera. Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH verstärkte ihre Busflotte und setze dabei auf Elektromobilität.