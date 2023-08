Thüringens FDP-Chef Kemmerich: "Die AfD ist Wirkung von schlechter Politik!"

Erfurt - Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich (58) hat sich im MDR-Sommer-Interview am Dienstag für eine Deutschlandkoalition in Thüringen ausgesprochen. Obendrein erklärte er, wie man die AfD "kleinkriegen" werde.

Im kommenden Jahr steht in Thüringen die Landtagswahl an. Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich (58) will als Spitzenkandidat der Thüringer Partei in den Thüringer Wahlkampf gehen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Kein Politiker-Interview ohne Diskussion über die Alternative für Deutschland! Das galt auch für das Sommer-Interview des Mitteldeutschen Rundfunks mit Moderator Lars Sänger (43).

Bevor es jedoch um die AfD ging, hatte sich Kemmerich für ein Bündnis aus FDP, CDU und SPD, also einer sogenannten Deutschland-Koalition, ausgesprochen. Er glaube, dass könnte ein "sehr gutes" Bündnis für Thüringen werden.

Moderator Sänger sprach Kemmerich in der Folge darauf an, dass es dann "unterm Strich" zu einer Minderheitsregierung kommen könnte, die sich dann Mehrheiten im Parlament immer wieder neu suchen müsste. "Würden Sie in einem solchen Bündnis eigentlich auch Mehrheiten mit der AfD am Ende durchsetzen wollen?", wollte der 43-Jährige wissen.

Kemmerichs unmissverständliche Antwort: "Wir sollten aufhören zu diskutieren, wer mit wem was durchsetzt, sondern wir sollten darüber diskutieren: Was soll durchgesetzt werden!"