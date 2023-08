Voigt kritisiert Haushaltsentwurf scharf und spricht vom "totalen finanziellen Kontrollverlust"

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (46) hat den Haushaltsentwurf scharf kritisiert. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Er sei erschüttert über den Entwurf, den die Regierung plane vorzulegen, sagte Voigt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir erwarten als CDU-Fraktion, dass die Ramelow-Regierung diesen Haushaltsentwurf noch einmal grundlegend nachbessert." Er sei noch nicht "reif fürs Parlament", sagte der Oppositionsführer.

Voigt hatte sich nach eigenen Angaben am Montagabend mit Finanzministerin Heike Taubert (64, SPD) und Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) getroffen, um über den Landesetat für das kommende Jahr zu sprechen. Das Regierungsbündnis aus Linke, SPD und Grünen hat im Parlament keine eigene Mehrheit - und war in der Vergangenheit bei Haushaltsbeschlüssen im Landtag auf die CDU angewiesen.

Das Kabinett will in einer Sitzung am Dienstag einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 mit Rekordausgaben beschließen, danach wäre der Landtag an der Reihe, der den Etat beschließen muss.

Die Landesausgaben sollen den Regierungsplänen zufolge um etwa 700 Millionen Euro auf 13,7 Milliarden Euro steigen. Dafür soll eine Milliarde Euro aus den Rücklagen genommen werden, die damit aufgebraucht würde.