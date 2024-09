"Wir Ostdeutschen verdanken ihm viel" - Voigt mit großen Worten über diesen Verstorbenen!

Erfurt - Thüringens CDU-Boss Mario Voigt (47) wählte am Dienstag große Worte. Ebenso Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke). Anlass dafür ist der Tod des Theologen und ostdeutschen Bürgerrechtlers Friedrich Schorlemmer (†80).

Thüringens CDU-Boss Mario Voigt (47), teilte via X mit: "Friedrich Schorlemmer war eine prägende Figur der friedlichen Revolution von 1989". (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

"Friedrich Schorlemmer war eine prägende Figur der friedlichen Revolution von 1989", teilte Voigt via X mit. Unangepasst habe er aus christlicher Überzeugung für die Demokratie gestritten, so der 47-Jährige. Und weiter: "Auch nach der Einheit blieb er ein streitbarer, kluger Geist. Wir Ostdeutschen verdanken ihm viel. Möge er in Frieden ruhen."

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich zum Tod Schorlemmers. "Lieber Friedrich, möge Dir die Erde leicht sein. Ich verneige mich vor einem wunderbaren Menschen", teilte er auf Facebook mit.

Zudem äußerte sich Ramelow laut Thüringer Staatskanzlei wie folgt: "Wir trauern um einen bedeutenden Protagonisten der Friedensbewegung und der friedlichen Revolution in der DDR." Mit ihm (Anm. d. Red.: Friedrich Schorlemmer) verstummt eine wichtige "Stimme des Ostens".

"Schorlemmer war ein herausragender Theologe, der sich stets für Freiheit, Gerechtigkeit und den Dialog in der Gesellschaft einsetzte", so der Linke-Politiker den Angaben nach.