Rangelei endet im Krankenhaus: 13-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Erfurt - In Erfurt hat sich am Montag ein 13-Jähriger schwer verletzt.

Der 13-Jährige wurde von der einfahrenden Straßenbahn erfasst und verletzte sich schwer. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte sich der Vorfall an einer Haltestelle am Hansaplatz ereignet.

Den Angaben nach kam es zu einer Rangelei zwischen dem 13-Jährigen und einem zwölfjährigen Freund.

Hierbei war der Junge mit seinem Fuß zwischen die Bordsteinkante und eine einfahrende Straßenbahn geraten.