Schädelknochen bei Bauarbeiten im Südpark gefunden
Erfurt - Gruseliger Fund bei Tiefbauarbeiten am Freitagvormittag im Erfurter Südpark.
Wie die Polizei am Samstag erklärte, hatte ein 32-Jähriger mit einem Bagger im Bereich der Basketballhalle einen Schädelknochen freigelegt.
Der Mann meldete daraufhin den nicht alltäglichen Fund, die Bauarbeiten wurden anschließend pausiert.
Die Kripo sowie ein Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie hatten in der Folge das Skelettstück unter die Lupe genommen.
Ergebnis: Der Schädelknochen habe bereits eine längere Zeit unter der Erde gelegen. Eine Straftat wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen.
Der heutige Südpark befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Erfurter Südfriedhofes (bis 1978). Aus diesem Grund kommt es laut Polizeiangaben bei Baumaßnahmen häufiger zu Knochenfunden.
Titelfoto: Markus Wegmann/123 RF