Schädelknochen bei Bauarbeiten im Südpark gefunden

Erfurt - Gruseliger Fund bei Tiefbauarbeiten am Freitagvormittag im Erfurter Südpark.

Trotz Knochenfund auf der Baustelle geht die Polizei nicht von einer Straftat aus. (Symbolfoto) © Markus Wegmann/123 RF

Wie die Polizei am Samstag erklärte, hatte ein 32-Jähriger mit einem Bagger im Bereich der Basketballhalle einen Schädelknochen freigelegt.

Der Mann meldete daraufhin den nicht alltäglichen Fund, die Bauarbeiten wurden anschließend pausiert.

Die Kripo sowie ein Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie hatten in der Folge das Skelettstück unter die Lupe genommen.

Ergebnis: Der Schädelknochen habe bereits eine längere Zeit unter der Erde gelegen. Eine Straftat wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen.