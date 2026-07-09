Schauspieler aus "Game of Thrones" drehen Kinofilm in Erfurt

Erfurt - Thüringen dient als Kulisse für eine internationale Filmproduktion.

Thüringen dient aktuell als Drehort für eine internationale Filmproduktion. Mit dabei sind prominente Gesichter aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones". © Anke Neugebauer/Mideu Filmproduktion/Fjordic Film/Tellux Film/dpa

In Erfurt und Umgebung laufen derzeit die Dreharbeiten für den deutsch-norwegischen Kinofilm "Uncle Egg", wie die Staatskanzlei mitteilte.

Zu den Darstellern der Koproduktion zählen die aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" bekannten Schauspieler Kristofer Hivju (47, spielte die Rolle des Tormund Riesentod) und Tom Wlaschiha (53, Jaqen H'ghar).

Der Film erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Hauk, der gemeinsam mit seinem exzentrischen Onkel Egg von Norwegen nach Deutschland reist, um seinen leiblichen Vater zu finden. Das Roadmovie behandelt den Angaben nach Themen wie Familie, Zusammenhalt und die Suche nach Zugehörigkeit.

Die Dreharbeiten in Thüringen sollen noch im Juli abgeschlossen werden. Die Fertigstellung des Films sei für 2026 oder 2027 vorgesehen.