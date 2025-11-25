Schwer verletzt! Straßenbahn erfasst Fußgänger
Erfurt - In Erfurt ist am Dienstagmorgen ein 20-jähriger Fußgänger bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Mann gegen 6.50 Uhr die Gleise in der Leipziger Straße – allerdings nicht an der vorgesehenen Fußgängerüberquerung.
Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt weiterhin zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa