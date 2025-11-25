Schwer verletzt! Straßenbahn erfasst Fußgänger

Erfurt - In Erfurt ist am Dienstagmorgen ein 20-jähriger Fußgänger bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.

In der Leipziger Straße kollidierte eine Straßenbahn mit einem 20-Jährigen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Mann gegen 6.50 Uhr die Gleise in der Leipziger Straße – allerdings nicht an der vorgesehenen Fußgängerüberquerung.

Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.