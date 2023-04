Doch kein Heimspiel für Jena: Thüringer Pokalfinale braucht neuen Austragungsort

Man könne die Entscheidung des Verbandes nicht akzeptieren und tolerieren, teilte Wacker-Präsident Torsten Klaus laut Mitteilung des Vereins mit. "Das Pokalfinale sollte unter sportlich fairen Bedingungen ausgetragen werden. Uns wird jedoch, durch die vom TFV getroffene Entscheidung in Jena zum Pokalfinale anzutreten, jegliche sportliche Fairness und Gleichbehandlung genommen", so Klaus weiter.

Finale im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena: Das hatte das Präsidium des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) entschieden, wie der TFV Ende März offiziell mitteilte. Doch nun folgt die Rolle rückwärts. Das Sportgericht hat am gestrigen Dienstag den Beschluss des TFV-Präsidiums aufgehoben. Vorausgegangen war eine Beschwerde des für das Endspiel qualifizierten FSV Wacker Nordhausen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte der Thüringer Fußballverband seine Entscheidung, das Finale in Jena auszutragen, aufgrund der Sicherheits- sowie Qualitätsanforderungen hinsichtlich der TV-Übertragung als "alternativlos" begründet. Wacker-Präsident Klaus Werner hielt dagegen: "Ich habe Bedenken, dass der sportliche Aspekt nicht mehr im Vordergrund steht."

Das Finale im Thüringen-Pokal wird am 3. Juni, am Finaltag der Amateure ausgetragen. An jenem Juni-Samstag werden alle Landespokal-Endspiele ausgespielt. Am Abend soll dann das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfinden.