Countdown läuft: Das sollten Unschlüssige für den 32. Rennsteig-Herbstlauf beachten!

Masserberg/Neuhaus am Rennweg - Der Rennsteiglauf ist Kult und zieht Läufer weit über Thüringens Grenzen hinaus an. In diesem Jahr feierte er seinen 50. Geburtstag. Sein Bruder, der Rennsteig-Herbstlauf, ist ein paar Jahre jünger. Am Sonntag winkt die 32. Auflage. Was Unschlüssige - insbesondere Laufanfänger - beachten sollten, verrät TAG24-Redakteur und passionierter Durchschnittsläufer Carsten Jentzsch.