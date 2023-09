Ständige Proteste und Restarbeiten: Moschee in Erfurt wird nicht rechtzeitig fertig

Erfurt - Die Moschee in Erfurt-Marbach sollte in diesem Jahr offiziell eingeweiht werden, doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Die offizielle Einweihung der neu gebauten Moschee in Erfurt soll dann nächstes Jahr stattfinden. © Michael Reichel/dpa

Wie die Ahmadiyya Gemeinde mitteilte, verzögern immer noch Restarbeiten im Inneren des Gotteshauses die Fertigstellung.

Den Angaben nach müssten noch Türen eingebaut und Elektroarbeiten beendet werden.

Darüber hinaus hat die nicht rechtzeitige Fertigstellung auch finanzielle Auswirkungen. Demnach sollen sich die Baukosten auf 500.000 bis 800.000 Euro verteuert haben.

Der Bau der Moschee war in der Vergangenheit unter anderem wegen Protesten immer wieder ins Stocken geraten. Auch wenn das Haus in diesem Jahr nicht mehr offiziell eingeweiht wird, soll es in 2023 bereits zum Beten genutzt werden können.