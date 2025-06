Verkaufsoffener Sonntag in Erfurt angekündigt

Zum Krämerbrückenfest wird es am 15. Juni in Erfurt einen verkaufsoffenen Sonntag geben. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung erklärte, werden die Innenstadthändler am 15. Juni von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte öffnen. An diesem Wochenende (13. bis 15. Juni) findet in Erfurt das traditionelle Krämerbrückenfest statt.

"Da wir in diesem Jahr das große Ereignis '700 Jahre steinerne Krämerbrücke' begehen, möchten die Händler in der gesamten Altstadt diesen Tag unterstützen", wird Patricia Stepputtis, Citymanagerin der Stadt Erfurt, in der Mitteilung zitiert.

Neben den Geschäften in der Innenstadt werden den Angaben nach auch die Läden auf dem Anger sowie in der Bahnhof- und Schlösserstraße geöffnet haben.