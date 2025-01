Es hört einfach nicht auf: Vierte Bombendrohung in 2025 an einer Erfurter Schule!

Erfurt - Erneut sind Bombendrohungen an Schulen in Erfurt eingegangen. Diesmal ist unter anderem das Gutenberg-Gymnasium betroffen.

Bereits im vergangenen Jahr war eine Bombendrohung am Erfurter Gutenberg-Gymnasium eingegangen. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Wegen der Bombendrohung wurde die Schule am Donnerstag evakuiert. Der Unterricht fällt am heutigen Tag aus.

Das Gymnasium weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass das Schulgebäude nicht betreten werden soll.

Wie die Polizei auch mitteilte, musste Moritzschule in der Auenstraße ebenfalls wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Beamten sind an beiden Orten im Einsatz und durchsuchen die Gebäude und umliegenden Areale.

Es sind die nächsten Bombendrohungen in 2025 an einer Schule in Thüringens Landeshauptstadt.

Vor einer Woche richtete sich eine Drohung gegen die Evangelische Gemeinschaftsschule an der Eugen-Richter-Straße.

Am 9. sowie am 13. Januar war per E-Mail eine Bombendrohung gegen die Friedrich-Ebert-Schule am Langen Graben eingegangen.