Vollsperrung in Erfurt: Monatelange Umwege für Autofahrer und Fußgänger

Erfurt - In Erfurt finden ab kommender Woche umfangreiche Bauarbeiten statt. Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

In Erfurt wird gebaut: Autofahrer und Fußgänger müssen sich auf Umwege einstellen. (Symbolfoto) © 123rf/mariok

Wie die Stadtverwaltung Erfurt in einer Mitteilung erklärte, sorgen Bauarbeiten in der Franckestraße für eine Vollsperrung zwischen Johannesufer und Juri-Gagarin-Ring.

Ab kommenden Montag (17. März) muss dort den Angaben nach die Erneuerung des Abwasserkanals am Johannesufer fortgesetzt werden. Aus diesem Grund muss die Trinkwasserleitung umverlegt werden, die in diesem Zusammenhang ebenfalls erneuert wird, heißt es.

Weiterhin werden Leitungen für das straßenverkehrstechnische Kabelnetz verlegt. Somit werden die Ampelanlagen im Norden und Osten der Stadt künftig mit der Verkehrsleitzentrale verbunden sein. Die rund 80 Meter lange Baustelle erstreckt sich laut Stadt von der Einmündung Juri-Gagarin-Ring im Westen bis zur Einmündung Johannesufer im Osten.

Die Baumaßnahmen werden Auswirkungen auf den Verkehr haben. Fußgänger und Radfahrer werden entlang der Franckestraße beidseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Überquerung der Franckestraße am Juri-Gagarin-Ring, also zwischen dem Haus der sozialen Dienste und dem Thüringenhaus, wird für Fußgänger und Radfahrer nicht möglich sein.

Großräumige Umleitungen über die Krämpferstraße, Juri-Gagarin-Ring und Johannesstraße werden während der Bauzeit ausgeschildert.