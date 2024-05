Besitzerin erkrankt: Einstige Wartburg-Esel landen im Thüringer Zoopark!

Nach Schließung der Eselei gingen die Wartburg-Esel den Angaben zufolge in Privatbesitz über und zogen in die Rhön. Aufgrund einer Erkrankung der Besitzerin müsse eine neue dauerhafte Unterkunft gefunden werden, hieß es.

Ab Herbst sollen die Esel, die laut Thüringer Zoopark zwischen 17 und 24 Jahre alt sind, in Rücksprache mit der Besitzerin in die Vermittlung. Bestenfalls als Gruppe (mindestens zu zweit), notfalls aber auch einzeln in eine bestehende Gruppe, so die Verantwortlichen.

Bis dahin können die Huftiere den Angaben nach in Nachbarschaft zu Rhönschafen, Steinschafen, Thüringer Waldziegen und Exmoorponys auf dem Trockenrasen des GLB eseltypische Vegetation genießen.