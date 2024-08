Im Juni geboren: Das können Besucher des Thüringer Zooparks Erfurt bei diesem Äffchen beobachten!

Erfurt - Etwas mehr als zwei Monate ist Berberaffendame "Xenia" aus dem Thüringer Zoopark Erfurt nun schon alt. Inzwischen stellt das Äffchen schon so einiges an.

Berberaffennachwuchs "Xenia" ist laut Thüringer Zoopark Erfurt "ausgesprochen agil". © Thüringer Zoopark Erfurt

Wie der Thüringer Zoopark Erfurt am Mittwoch mitteilte, sei das am 4. Juni geborene Jungtier, das auf den Namen "Xenia" getauft worden ist, "ausgesprochen agil". Sie bringe allerhand Bewegung in die Gruppe, hieß es.

Die Tochter von Peaches und Rico entwickelt sich den Angaben zufolge sehr gut. Regelmäßig könne man beobachten, wie sie Purzelbäume schlägt und sich in den Disziplinen Klettern, Weitsprung und Hangeln übt.

"Stück für Stück vergrößert das Jungtier seinen Radius und verbringt Zeit nicht nur mit seiner Mutter, sondern immer öfter auch mit anderen Tieren der Gruppe", so die Verantwortlichen.

Laut Zoopark ist der Berberaffe in seiner Heimat (westlicher Mittelmeerraum, Algerien, Marokko, Gibraltar) als stark gefährdet eingestuft. Im Thüringer Zoopark Erfurt leben aktuell 15 Tiere.